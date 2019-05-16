Россия РПЛ 2018/19
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Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
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Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вызов в национальную команду играющего за "Младу Болеслав" Алексея Татаева, а также двух футболистов 2000 года рождения - Наиля Умярова и Артура Сагитова.
"Алексей Татаев имеет постоянную игровую практику в клубе "Млада-Болеслав", мы отреагировали на это. В отсутствие Сергея Бородина решили дать шанс другому игроку, который может безболезненно влиться в коллектив и усилить внутрикомандную конкуренцию. Что касается Наиля Умярова, то он был капитаном юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения), сейчас выходит на поле в матчах РПЛ.
Учитывая, что Иван Обляков находится в расширенном списке национальной сборной России, мы решили привлечь Умярова, познакомиться с ним, дать ему новый вызов. Похоже обстоит ситуация и с Артуром Сагитовым — он получает игровую практику в матчах за "Рубин" в РПЛ, и мы хотим увидеть, как он будет выглядеть в тренировочном процессе", - цитирует Галактионова официальный сайт РФС.
"Алексей Татаев имеет постоянную игровую практику в клубе "Млада-Болеслав", мы отреагировали на это. В отсутствие Сергея Бородина решили дать шанс другому игроку, который может безболезненно влиться в коллектив и усилить внутрикомандную конкуренцию. Что касается Наиля Умярова, то он был капитаном юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения), сейчас выходит на поле в матчах РПЛ.
Учитывая, что Иван Обляков находится в расширенном списке национальной сборной России, мы решили привлечь Умярова, познакомиться с ним, дать ему новый вызов. Похоже обстоит ситуация и с Артуром Сагитовым — он получает игровую практику в матчах за "Рубин" в РПЛ, и мы хотим увидеть, как он будет выглядеть в тренировочном процессе", - цитирует Галактионова официальный сайт РФС.
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