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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вызов в национальную команду играющего за "Младу Болеслав" Алексея Татаева, а также двух футболистов 2000 года рождения - Наиля Умярова и Артура Сагитова.

"Алексей Татаев имеет постоянную игровую практику в клубе "Млада-Болеслав", мы отреагировали на это. В отсутствие Сергея Бородина решили дать шанс другому игроку, который может безболезненно влиться в коллектив и усилить внутрикомандную конкуренцию. Что касается Наиля Умярова, то он был капитаном юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения), сейчас выходит на поле в матчах РПЛ.

Учитывая, что Иван Обляков находится в расширенном списке национальной сборной России, мы решили привлечь Умярова, познакомиться с ним, дать ему новый вызов. Похоже обстоит ситуация и с Артуром Сагитовым — он получает игровую практику в матчах за "Рубин" в РПЛ, и мы хотим увидеть, как он будет выглядеть в тренировочном процессе", - цитирует Галактионова официальный сайт РФС.
Теги: Галактионов Молодежная сборная России
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