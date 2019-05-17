Россия РПЛ 2018/19
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В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец"
Телеграм-канал "Футбольный Биги", который ведёт журналист Сергей Егоров, сообщил о том, что идут расследования на тему скандального матча в ПФЛ зона "Юг" между лидирующей "Чайкой" и "Черноморцем":
- В Доме футбола сегодня по десятому разу смотрели видео матча Чайка - Черноморец.
Наибольшие сомнения вызвал эпизод, когда защитник после передачи в штрафную головой скидывает мяч сопернику и тот, обыграв того же защитника, забивает. Защитника вызвали.
Наверное, будут разбираться и в том, какие стимулирующие выплаты были обещаны Черноморцу за победу над Чайкой (напомним, Черноморец проиграл), кто за этим стоит и как с этих денег собирались платить налоги, как проводить через бухгалтерию. И есть ли тут след Урожая?
Дело обещает быть долгим, а борьба в зоне Юг близка к завершению. В июне надо подводить итоги и начинать новый сезон.
А как пускать наверх команду, если она вдруг сыграла бизнес-матч? - было опубликовано на канале.
Напоминаем, что после скандальной игры "Чайка" - "Черноморец", президент РФС Александр Дюков дал ход расследованию подозрительной игры.
Мощное начало Дюкова. РФС впервые дал ход расследованию странного матча
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- В Доме футбола сегодня по десятому разу смотрели видео матча Чайка - Черноморец.
Наибольшие сомнения вызвал эпизод, когда защитник после передачи в штрафную головой скидывает мяч сопернику и тот, обыграв того же защитника, забивает. Защитника вызвали.
Наверное, будут разбираться и в том, какие стимулирующие выплаты были обещаны Черноморцу за победу над Чайкой (напомним, Черноморец проиграл), кто за этим стоит и как с этих денег собирались платить налоги, как проводить через бухгалтерию. И есть ли тут след Урожая?
Дело обещает быть долгим, а борьба в зоне Юг близка к завершению. В июне надо подводить итоги и начинать новый сезон.
А как пускать наверх команду, если она вдруг сыграла бизнес-матч? - было опубликовано на канале.
Напоминаем, что после скандальной игры "Чайка" - "Черноморец", президент РФС Александр Дюков дал ход расследованию подозрительной игры.
Мощное начало Дюкова. РФС впервые дал ход расследованию странного матча
Источник
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