В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец"

Телеграм-канал "Футбольный Биги", который ведёт журналист Сергей Егоров, сообщил о том, что идут расследования на тему скандального матча в ПФЛ зона "Юг" между лидирующей "Чайкой" и "Черноморцем":- В Доме футбола сегодня по десятому разу смотрели видео матча Чайка - Черноморец.Наибольшие сомнения вызвал эпизод, когда защитник после передачи в штрафную головой скидывает мяч сопернику и тот, обыграв того же защитника, забивает. Защитника вызвали.Наверное, будут разбираться и в том, какие стимулирующие выплаты были обещаны Черноморцу за победу над Чайкой (напомним, Черноморец проиграл), кто за этим стоит и как с этих денег собирались платить налоги, как проводить через бухгалтерию. И есть ли тут след Урожая?Дело обещает быть долгим, а борьба в зоне Юг близка к завершению. В июне надо подводить итоги и начинать новый сезон.А как пускать наверх команду, если она вдруг сыграла бизнес-матч? - было опубликовано на канале.Напоминаем, что после скандальной игры "Чайка" - "Черноморец", президент РФС Александр Дюков дал ход расследованию подозрительной игры.