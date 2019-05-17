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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец"

Телеграм-канал "Футбольный Биги", который ведёт журналист Сергей Егоров, сообщил о том, что идут расследования на тему скандального матча в ПФЛ зона "Юг" между лидирующей "Чайкой" и "Черноморцем":

- В Доме футбола сегодня по десятому разу смотрели видео матча Чайка - Черноморец.

Наибольшие сомнения вызвал эпизод, когда защитник после передачи в штрафную головой скидывает мяч сопернику и тот, обыграв того же защитника, забивает. Защитника вызвали.

Наверное, будут разбираться и в том, какие стимулирующие выплаты были обещаны Черноморцу за победу над Чайкой (напомним, Черноморец проиграл), кто за этим стоит и как с этих денег собирались платить налоги, как проводить через бухгалтерию. И есть ли тут след Урожая?

Дело обещает быть долгим, а борьба в зоне Юг близка к завершению. В июне надо подводить итоги и начинать новый сезон.

А как пускать наверх команду, если она вдруг сыграла бизнес-матч? - было опубликовано на канале.

Напоминаем, что после скандальной игры "Чайка" - "Черноморец", президент РФС Александр Дюков дал ход расследованию подозрительной игры.

Мощное начало Дюкова. РФС впервые дал ход расследованию странного матча

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Теги: Дюков Чайка Черноморец Урожай
Сегодня, 17:03
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