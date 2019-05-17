"Сочи" саркастически отреагировал на твит о травме Глушакова

Вы знаете, где он на самом деле ? — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) May 17, 2019

Официальный аккаунт ФК "Сочи", который в следующем сезоне дебютирует в РПЛ, ответил "Спартаку" на пост о травме ГлушаковаНапоминаем, что после слитых в сеть аудиозаписей, на которых Глушаков некорректно отзывается о тогдашнем тренере "красно-белых" Массимо Каррере, команда улетела на игру против "Крыльев" без него. А официальный сайт написал, что всё дело в травме, которую Денис получил на предыгровой тренировке