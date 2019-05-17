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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

"Сочи" саркастически отреагировал на твит о травме Глушакова

Официальный аккаунт ФК "Сочи", который в следующем сезоне дебютирует в РПЛ, ответил "Спартаку" на пост о травме Глушакова


Напоминаем, что после слитых в сеть аудиозаписей, на которых Глушаков некорректно отзывается о тогдашнем тренере "красно-белых" Массимо Каррере, команда улетела на игру против "Крыльев" без него. А официальный сайт написал, что всё дело в травме, которую Денис получил на предыгровой тренировке

Убрать Глушакова? Какие задачи поставили перед новым гендиром «Спартака»
Теги: Сочи Спартак Глушаков
Сегодня, 18:40
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#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Сочи это клуб с огромной историей !
Основан 6 июня 2018 года smile


Тутанхамону привет! blush Кстати! Сам то как относишься к Дениске? Представься!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 19:22)
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online

Поколение лизоблюдов, господа. Любой человек имеет право некорректно отзываться даже о презике, если он тебя не устраивает, а слащавое лизоблюдство хуже редьки или хрена. Правда и только она есть истина, а не ложь, сэры.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Сочи это клуб с огромной историей !
Основан 6 июня 2018 года smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  xXx   (Сегодня, 19:14)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: LLM
А вот ФК "СОЧИ" какое дело?

Дениска на набережной в Сочи козликом вторые сутки скачет, поедая на ходу свиной шашлык прямо с шампура и запивая любимым самогоном из трёхлитровой банки laughing
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LLM
А вот ФК "СОЧИ" какое дело? Как некоторые любят в дерьме возиться!



И не говори! Сколько дерьма, сколько дерьма!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Спецом посмотрел форму ФК Срчи и оборжался... почти 1 в 1 форма Зенита, даже логотип на нашу стрелку похож, недаром в Сочи уехао весь состав питерских "мусоров". Лавры Зенита покоя не дают smile


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  SVN   (Сегодня, 18:57)
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online

неужели на отдых в Сочи уехал?после тяжелого сезона wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#1  LLM   (Сегодня, 18:46)
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Болеет за:
«Спартак»
А вот ФК "СОЧИ" какое дело? Как некоторые любят в дерьме возиться!
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
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