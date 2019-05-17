Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:03
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
16:23
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (8)
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (8)
13:15
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
10:24
Президент "Урала" - об акциях против храма: ни про какие митинги не знаю, я только про футбол (4)
Президент "Урала" - об акциях против храма: ни про какие митинги не знаю, я только про футбол (4)
10:20
Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме (14)
Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме (14)
09:30
Автор нового гимна "Динамо": текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков (6)
Автор нового гимна "Динамо": текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков (6)
06:24
Лионель Месси стал вторым игроком "Барселоны", получившим правительственную награду Каталонии (2)
Лионель Месси стал вторым игроком "Барселоны", получившим правительственную награду Каталонии (2)
05:11
Роберт Левандовски: если "Бавария" выиграет чемпионство, то оно будет самым тяжелым за последние годы
Роберт Левандовски: если "Бавария" выиграет чемпионство, то оно будет самым тяжелым за последние годы
"Сочи" саркастически отреагировал на твит о травме Глушакова
Официальный аккаунт ФК "Сочи", который в следующем сезоне дебютирует в РПЛ, ответил "Спартаку" на пост о травме Глушакова
Напоминаем, что после слитых в сеть аудиозаписей, на которых Глушаков некорректно отзывается о тогдашнем тренере "красно-белых" Массимо Каррере, команда улетела на игру против "Крыльев" без него. А официальный сайт написал, что всё дело в травме, которую Денис получил на предыгровой тренировке
Убрать Глушакова? Какие задачи поставили перед новым гендиром «Спартака»
Вы знаете, где он на самом деле ?— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) May 17, 2019
Напоминаем, что после слитых в сеть аудиозаписей, на которых Глушаков некорректно отзывается о тогдашнем тренере "красно-белых" Массимо Каррере, команда улетела на игру против "Крыльев" без него. А официальный сайт написал, что всё дело в травме, которую Денис получил на предыгровой тренировке
Убрать Глушакова? Какие задачи поставили перед новым гендиром «Спартака»
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.