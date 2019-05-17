Болельщики "Анжи" - Керимову: просим вас не дать клубу погибнуть навсегда

Болельщики обратились к бывшему президенту махачкалинского клуба с просьбой спасти "Анжи":- Дорогой Сулейман Абусаидович! Пишут вам земляки, болельщики футбольного клуба "Анжи", патриоты родного края, люди, для которых слова "Анжи" и Дагестан являются синонимами.Мы все разные, и болели за клуб в разное время, и в богатое, и в бедное, и в тяжёлые годы, и в годы изобилия, и за Это'О с Карлосом, и за Будунова с Сирхаевым, и за Кулика с Дюпиным. Но есть то, что нас объединяет. Для всех нас "Анжи" — это неотъемлемая часть нашей жизни, нашей души!26 мая "Анжи" проведёт последний домашний матч в этом сезоне. Возможно, он окажется последним в нашей истории.В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрёт клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.За прошедший год мы ещё раз убедились — кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под своё крыло и не дать ему погибнуть навсегда! - говорится в обращении.