Россия РПЛ 2018/19
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Болельщики "Анжи" - Керимову: просим вас не дать клубу погибнуть навсегда
Болельщики обратились к бывшему президенту махачкалинского клуба с просьбой спасти "Анжи":
- Дорогой Сулейман Абусаидович! Пишут вам земляки, болельщики футбольного клуба "Анжи", патриоты родного края, люди, для которых слова "Анжи" и Дагестан являются синонимами.
Мы все разные, и болели за клуб в разное время, и в богатое, и в бедное, и в тяжёлые годы, и в годы изобилия, и за Это'О с Карлосом, и за Будунова с Сирхаевым, и за Кулика с Дюпиным. Но есть то, что нас объединяет. Для всех нас "Анжи" — это неотъемлемая часть нашей жизни, нашей души!
26 мая "Анжи" проведёт последний домашний матч в этом сезоне. Возможно, он окажется последним в нашей истории.
В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрёт клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.
За прошедший год мы ещё раз убедились — кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под своё крыло и не дать ему погибнуть навсегда! - говорится в обращении.
Президент "Анжи": желание Роберто Карлоса помочь – реакция нормального дагестанца!
Источник
- Дорогой Сулейман Абусаидович! Пишут вам земляки, болельщики футбольного клуба "Анжи", патриоты родного края, люди, для которых слова "Анжи" и Дагестан являются синонимами.
Мы все разные, и болели за клуб в разное время, и в богатое, и в бедное, и в тяжёлые годы, и в годы изобилия, и за Это'О с Карлосом, и за Будунова с Сирхаевым, и за Кулика с Дюпиным. Но есть то, что нас объединяет. Для всех нас "Анжи" — это неотъемлемая часть нашей жизни, нашей души!
26 мая "Анжи" проведёт последний домашний матч в этом сезоне. Возможно, он окажется последним в нашей истории.
В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрёт клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.
За прошедший год мы ещё раз убедились — кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под своё крыло и не дать ему погибнуть навсегда! - говорится в обращении.
Президент "Анжи": желание Роберто Карлоса помочь – реакция нормального дагестанца!
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