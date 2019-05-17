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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Болельщики "Анжи" - Керимову: просим вас не дать клубу погибнуть навсегда

Болельщики обратились к бывшему президенту махачкалинского клуба с просьбой спасти "Анжи":

- Дорогой Сулейман Абусаидович! Пишут вам земляки, болельщики футбольного клуба "Анжи", патриоты родного края, люди, для которых слова "Анжи" и Дагестан являются синонимами.

Мы все разные, и болели за клуб в разное время, и в богатое, и в бедное, и в тяжёлые годы, и в годы изобилия, и за Это'О с Карлосом, и за Будунова с Сирхаевым, и за Кулика с Дюпиным. Но есть то, что нас объединяет. Для всех нас "Анжи" — это неотъемлемая часть нашей жизни, нашей души!

26 мая "Анжи" проведёт последний домашний матч в этом сезоне. Возможно, он окажется последним в нашей истории.

В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрёт клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.

За прошедший год мы ещё раз убедились — кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под своё крыло и не дать ему погибнуть навсегда! - говорится в обращении.

Болельщики "Анжи" - Керимову: просим вас не дать клубу погибнуть навсегда

Президент "Анжи": желание Роберто Карлоса помочь – реакция нормального дагестанца!

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Теги: Анжи Керимов
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#3  ПриветПятираст   (Сегодня, 21:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А, как они? Рассосавшаяся дико дивизия?


--------------------
jossтоко трахнутые голубыми ослы
Регистрация: 14.05.2019 [жалоба]
#2  xXx   (Сегодня, 20:13)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ФКСМ_1922
Попрошайничество - статья

Ветераны, руководство, игроки и тренерский штаб хоккейного "Спартака" обратились к Путину

Напомним, что сегодня представители «Спартака» выступили с обращением к руководству страны, в котором попросили проявить политическую волю и сохранить испытывающий серьезные финансовые проблемы клуб.

Уважаемый Виталий Леонтьевич!

Мы, ветераны хоккейного клуба «Спартак» удивлены и возмущены Вашей реакцией на письмо хоккейного клуба «Спартак» в адрес Президента Российской Федерации о ситуации, сложившейся в нашем клубе, которому мы отдали лучшие годы своей жизни.

Да, хоккейный клуб «Спартак» вынужден обратиться со своими проблемами к Главе Государства, потому что все остальные попытки сохранить народную команду не дали результата.
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:03)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Попрошайничество - статья


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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