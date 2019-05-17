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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Черевченко: я остаюсь в "Арсенале"

Наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко опроверг слухи о том, что он может возглавить "Црвену Звезду":

- Не знаю, кто там предлагал мои услуги "Црвене Звезде". Никто не предлагал. К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт, - сказал Черевченко "Чемпионату".

Напоминаем, что Черевченко возглавил туляков по ходу текущего сезона, когда переехал в "Спартак" Олег Кононов.

Текущая серия без поражений тульского клуба в РПЛ составляет 11 матчей. Команда борется за попадание в Лигу Европы.

Черевченко может возглавить "Црвену Звезду"

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Теги: Черевченко Арсенал Тула Црвена Звезда
Сегодня, 19:56
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