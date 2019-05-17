Россия РПЛ 2018/19
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Черевченко: я остаюсь в "Арсенале"
Наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко опроверг слухи о том, что он может возглавить "Црвену Звезду":
- Не знаю, кто там предлагал мои услуги "Црвене Звезде". Никто не предлагал. К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт, - сказал Черевченко "Чемпионату".
Напоминаем, что Черевченко возглавил туляков по ходу текущего сезона, когда переехал в "Спартак" Олег Кононов.
Текущая серия без поражений тульского клуба в РПЛ составляет 11 матчей. Команда борется за попадание в Лигу Европы.
Черевченко может возглавить "Црвену Звезду"
Источник
- Не знаю, кто там предлагал мои услуги "Црвене Звезде". Никто не предлагал. К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт, - сказал Черевченко "Чемпионату".
Напоминаем, что Черевченко возглавил туляков по ходу текущего сезона, когда переехал в "Спартак" Олег Кононов.
Текущая серия без поражений тульского клуба в РПЛ составляет 11 матчей. Команда борется за попадание в Лигу Европы.
Черевченко может возглавить "Црвену Звезду"
Источник
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