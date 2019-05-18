С "Динамо" не сыграют четверо игроков "Енисея"

Сразу несколько футболистов "Енисея" не смогут принять участия в матче 29-го тура чемпионата России против "Динамо".Красноярцам, уже вылетевшим в ФНЛ, не помогут полузащитник Михаил Костюков (простудился), защитник Валерий Кичин и нападающий Артур Саркисов (у обоих повреждена задняя поверхность бедра), а также хавбек Александр Зотов (растяжение связок голеностопа).