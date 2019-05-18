Миодраг Божович: "Спартак" просто забил, когда было нужно, а дальше "отбывал номер"

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от «Спартака» (0:2) в 29-м туре чемпионата России рассказал о причинах неудачной игры против красно-белых и в целом по сезону, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов. Фото: ФК "Крылья Советов"

– Плохо начали игру. Могли пропустить ещё раньше, когда «Спартак» попал в штангу. Пару моментов просто подарили своими ошибками в обороне. Начало первого и второго тайма «Спартак» провёл лучше нас. Они просто забили, когда было нужно, а потом «отбывали номер». В конце мы с удачей могли сравнять счёт, но по игре «Спартак» выиграл заслуженно.– Очень трудно восстанавливаться после поражений. Наша задача сейчас – встряхунть команду, подготовиться к стыковым играм. Думаю, уже завтра будем знать, с кем будем играть.– У нас весь чемпионат так: когда игрок под угрозой пропустить следующий матч, он получает карточку. При этом мы меньше всех фолим в РПЛ.– Очень много травм. В предсезонке готовились с одной командой. Первым выпал Денисов, через две игры травмировался Антон, потом Чичерин, потом Джано, Самедов, Корниленко, Канунников. Это слишком много игроков для нас, чтобы добиться качественного результата. Мы уже не могли приобрести других игроков. Наверняка никого не будет и в «стыках».– Когда играли со «Спартаком» в Москве, судья не поставил чистый пенальти при счёте 1:0 в нашу пользу. С «Краснодаром» поставили пенальти на последних минутах. Было много разных причин. Думаю, это большое количество травмированных. Не были физически хороши, потому что когда игрок пропускает тренировки, ему нужно время, чтобы вернуть кондиции. Где-то я ошибался, без этого не бывает. Надо сохранять спокойствие, сохранить прописку, а потом более объёмно анализировать.– Скажите мне, когда он последний раз забил со стандарта? Вспомните? Было добавлено 6 минут, ещё были возможности сравнять счёт. Был момент, не забили. Я подумал, что нельзя. Может быть, и ошибся.