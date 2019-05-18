Миодраг Божович: "Спартак" просто забил, когда было нужно, а дальше "отбывал номер"
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от «Спартака» (0:2) в 29-м туре чемпионата России рассказал о причинах неудачной игры против красно-белых и в целом по сезону, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– В ваших командах всегда хорошая атмосфера, но какая она сейчас, после серии поражений? Игроки вообще верят в себя перед «стыками»?
– Очень трудно восстанавливаться после поражений. Наша задача сейчас – встряхунть команду, подготовиться к стыковым играм. Думаю, уже завтра будем знать, с кем будем играть.
– Не показалось, что некоторые карточки игроков были совсем необязательными, учитывая, что и так заменить некем?
– У нас весь чемпионат так: когда игрок под угрозой пропустить следующий матч, он получает карточку. При этом мы меньше всех фолим в РПЛ.
– У вас всегда получалось в первом сезоне, следовал подъём. В чём причина, что не получилось сейчас, только ли в травмах?
– Очень много травм. В предсезонке готовились с одной командой. Первым выпал Денисов, через две игры травмировался Антон, потом Чичерин, потом Джано, Самедов, Корниленко, Канунников. Это слишком много игроков для нас, чтобы добиться качественного результата. Мы уже не могли приобрести других игроков. Наверняка никого не будет и в «стыках».
– У «Крыльев» есть комплекс больших команд? Никого из первой шестёрки так и не обыграли.
– Когда играли со «Спартаком» в Москве, судья не поставил чистый пенальти при счёте 1:0 в нашу пользу. С «Краснодаром» поставили пенальти на последних минутах. Было много разных причин. Думаю, это большое количество травмированных. Не были физически хороши, потому что когда игрок пропускает тренировки, ему нужно время, чтобы вернуть кондиции. Где-то я ошибался, без этого не бывает. Надо сохранять спокойствие, сохранить прописку, а потом более объёмно анализировать.
– Несколько раз Рыжиков не решался идти вперёд, спрашивал Вашего совета. Не стоило отправить его в чужую штрафную?
– Скажите мне, когда он последний раз забил со стандарта? Вспомните? Было добавлено 6 минут, ещё были возможности сравнять счёт. Был момент, не забили. Я подумал, что нельзя. Может быть, и ошибся.