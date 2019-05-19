ЦСКА и "Спартак" лишились шансов на Лигу чемпионов

"Краснодар" в 29-м туре РПЛ в гостях обыграл тульский "Арсенал" и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.ЦСКА и "Спартак" не сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Кубанцы стали недосягаемы для столичных команд и попали в Лигу чемпионов вместе с чемпионом страны "Зенитом" и "Локомотивом". На счету "Локо" и "Краснодара" по 53 очка, второе место чемпионата попадет напрямую в групповой турнир.