Александр Бубнов: прекрасно представляю Калачёва в роли тренера, он отлично видит игру

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" (1:0).

"Cергей Семак сделал множество перестановок в составе. Капитальная ротация сказалась главным образом в плане организации игры в атаке. По сути, за весь матч "Зенит" ничего не создал у чужих ворот ни с Заболотным, ни после перехода на игру без центрфорварда. Скорее всего, летом Антон покинет Санкт-Петербургский клуб. Нельзя сказать, что резервисты "Зенита" действовали без желания, были инертны, но им было слишком непривычно строить игру в таком сочетании.

"Ростов" напротив чётко придерживался плана, знакомых принципов и выглядел в атаке значительно лучше. Хозяева заслуженно заработали пенальти и несколько раз могли увеличить преимущество.

Что касается завершившего карьеру Тимофея Калачёва, то прекрасно представляю его в роли тренера. У него было много грамотных наставников за годы выступлений, а сам футболист отлично видел игру, умел её вести. Так что налицо предпосылки к хорошему будущему в новой профессии", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Калачев Ростов Зенит
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