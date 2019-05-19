Александр Бубнов: прекрасно представляю Калачёва в роли тренера, он отлично видит игру
Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" (1:0).
"Cергей Семак сделал множество перестановок в составе. Капитальная ротация сказалась главным образом в плане организации игры в атаке. По сути, за весь матч "Зенит" ничего не создал у чужих ворот ни с Заболотным, ни после перехода на игру без центрфорварда. Скорее всего, летом Антон покинет Санкт-Петербургский клуб. Нельзя сказать, что резервисты "Зенита" действовали без желания, были инертны, но им было слишком непривычно строить игру в таком сочетании.
"Ростов" напротив чётко придерживался плана, знакомых принципов и выглядел в атаке значительно лучше. Хозяева заслуженно заработали пенальти и несколько раз могли увеличить преимущество.
Что касается завершившего карьеру Тимофея Калачёва, то прекрасно представляю его в роли тренера. У него было много грамотных наставников за годы выступлений, а сам футболист отлично видел игру, умел её вести. Так что налицо предпосылки к хорошему будущему в новой профессии", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Cергей Семак сделал множество перестановок в составе. Капитальная ротация сказалась главным образом в плане организации игры в атаке. По сути, за весь матч "Зенит" ничего не создал у чужих ворот ни с Заболотным, ни после перехода на игру без центрфорварда. Скорее всего, летом Антон покинет Санкт-Петербургский клуб. Нельзя сказать, что резервисты "Зенита" действовали без желания, были инертны, но им было слишком непривычно строить игру в таком сочетании.
"Ростов" напротив чётко придерживался плана, знакомых принципов и выглядел в атаке значительно лучше. Хозяева заслуженно заработали пенальти и несколько раз могли увеличить преимущество.
Что касается завершившего карьеру Тимофея Калачёва, то прекрасно представляю его в роли тренера. У него было много грамотных наставников за годы выступлений, а сам футболист отлично видел игру, умел её вести. Так что налицо предпосылки к хорошему будущему в новой профессии", - цитирует Бубнова Sportbox.