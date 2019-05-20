Евгений Башкиров: жалко, что не порадовали болельщиков "Рубина". Все этим расстроены
Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров прокомментировал ничейный результат в матче с "Анжи" (0:0) в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.
"Где-то не хватило удачи, где-то были не совсем сконцентрированы в завершающей части. Сейчас ребята все равно хотят играть. Очень хотели сегодня победить, потому что заключительный матч дома. Жалко, что болельщиков не порадовали. Все расстроены этим", - цитирует Башкирова Sport24.ru.
"Где-то не хватило удачи, где-то были не совсем сконцентрированы в завершающей части. Сейчас ребята все равно хотят играть. Очень хотели сегодня победить, потому что заключительный матч дома. Жалко, что болельщиков не порадовали. Все расстроены этим", - цитирует Башкирова Sport24.ru.