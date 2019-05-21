"Локомотив" вылетел в Самару на матч с "Уралом"

"Локомотив" в своем официальном Твиттере сообщил, что вылетел на финальный матч Кубка России против "Урала".

Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре.
Теги: Локомотив Урал
Сегодня, 17:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама