Мурад Мусаев: когда понял, что не получится стать футболистом, я стал тренером

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на встрече с болельщиками ответил на вопрос о том, кем он хотел стать в детстве.- Я очень любил футбол. Моя комната была завешана разными футболистами. Мечтал, чтобы профессия моя была связана с футболом. Когда понял, что не получится стать футболистом, я стал тренером. Думаю, что я счастливый человек, потому что занимаюсь своим любимым делом. Этой профессией я живу с самого детства.- Любимым игроком был Баджо. Он обладал неповторимой техникой. На мой взгляд, это один из самых уникальных футболистов из всех, кого я видел. А любимого тренера у меня нет. Есть ряд тренеров, работой которой я восхищаюсь, но любимым назвать не могу, - передает слова Мусаева корреспондент