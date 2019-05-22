«Локомотив» лидер по числу побед в Кубке, Баринов – лучший игрок финала

Он забил победный гол и выгрыз в опорной зоне всё, до чего только мог дотянуться. А ведь Баринов был в списке травмированных, и все до последнего думали, что сыграть он не сможет. О том, как «Урал» проигрывал «Локомотиву» в финале Кубка второй раз