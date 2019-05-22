«Локомотив» лидер по числу побед в Кубке, Баринов – лучший игрок финала
Он забил победный гол и выгрыз в опорной зоне всё, до чего только мог дотянуться. А ведь Баринов был в списке травмированных, и все до последнего думали, что сыграть он не сможет. О том, как «Урал» проигрывал «Локомотиву» в финале Кубка второй раз
Потери чувствовались сразу
Первым позиционное наступление в матче организовал «Урал», но атаки номинальных гостей шли впустую – точнее, в руки Гильерме через невнятные подачи с флангов. Москвичи наоборот, старались отвечали максимально быстро – и тут очень помогала точная игра руками от вратаря «железнодорожников».
Бумаль и Фидлер не всегда успевали реагировать: быстроногого Егорычева, который пропускал финал из-за болезни, команде не хватало. Ещё болезненнее переживалось отсутствие Бикфалви – «Урал» сох впереди без креативности. Может, в плане техники Эль-Кабир ещё мог бы с ним поспорить (хотя позиции у игроков совсем разные), но с точки зрения видения и тонкости никто из партнёров к румынскому полузащитнику, наверное, даже и не близок.
Гений Сёмин
Гол «железнодорожников» назревал. Сначала, распоров чужую опорную зону, организовал выпад Алексей Миранчук, но Жемалетдинов в ближнем бою уступил Годзюру. Потом здорово прострелил Лысов, Смолов забил, но оказался в офсайде. А дальше был результативный угловой.
Сёмин внёс два изменения на финал по сравнению с недавней встречей в Екатеринбурге. Фернандеш заменил аморфного Эдера, а Баринов вышел вместо Кверквелии. Гол сделали оба этих футболиста – Фернандеш классно подал, а Баринов отправил мяч в свободный угол.
Погребняк тоже гений (здесь – с иронией)
Занятно, но главным виновником мяча, пропущенного со второго этажа, стал Погребняк, который у всех нас прочно ассоциируется с игрой головой. Погребняк почему-то отпустил от себя более низкого оппонента и не стал ему мешать пробивать. А ещё после гола на кого-то ругался.
Если не это его сильная сторона, то что?
Наверное, мотивационные речи перед камерой. В перерыве Погребняк назвал игру своей команды безвольной и сурово смотрел мимо камеры.
Очень похоже на то, что мы видели в чемпионате
Как и несколько дней назад, «Локомотив» в конце первого тайма будто расслабился. «Урал» ещё по инерции посидел пришибленным, хотя москвичи уже не давили так плотно, а потом начал выпрямляться и чуть было счёт не сравнялся – в результате толкотни в штрафной Идову чуть не поразил собственные ворота.
Но на этот раз «Локо» удержался. Антон Миранчук на последних минутах даже хорошо саданул издалека, оставив последний момент в тайме за своей командой.
Если бы реализовал убойный момент Смолов, на второй тайм москвичи могли выходить совсем спокойно. Но в середине первого тайма Фёдор повторил что-то из разряда Глушакова в полуфинале Кубка против «Тосно» в прошлом году. Юрий Сёмин отреагировал соответственно.
Довели деда pic.twitter.com/nTsTqRwB8a— Андрей Панков (@andreypankovvv) May 22, 2019
И во втором тайме тенденция подтвердилась. «Урал» продолжал наседать (серия штрафных, роскошный вырез от Меркулова на Араторе), а Гильерме вновь ошибался. В игре чемпионата он оформил автогол после сильного удара Эль-Кабира, а в финале неудачно ввёл мяч и неудачно отбил выстрел всё того же Эль-Кабира, но помогли защитники.
Один из лучших игроков этой весной в составе «Локомотива» Антон Миранчук был вынужден в середине второго тайма поле покинуть, а на его место вышел Тарасов. Знающие русский футбол зрители, поддерживающие «железнодорожников», наверняка нервно заёрзали, но в одном из первых эпизодов Тарасов выдал очень тонкую передачу. Выходил один на один (пусть под углом) Жемалетдинов и снова уступил Годзюру. Это был второй железный момент, которым «Локомотив» мог решить всё.
Баринов лучший
Вышел свежий Тарасов, но главным лицом в разрушении оставался Баринов. Он несколько раз подряд выносил мяч из своей штрафной и казалось, что закрывал полполя. Благодаря ему (не только, конечно, но всё же) «Урал» так и не смог поразить ворота Гильерме. В не самом зрелищном финале москвичи взяли верх с минимальным преимуществом.
Историю создаём мы и делаем это прямо сейчас!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 22, 2019
Московский «Локомотив» – десятикратный обладатель Кубка страны!#ЭтоНашаИС10РИЯ #КубокНАШ pic.twitter.com/jtqws8ZuoN
Теперь «Локомотив» исключительный лидер по числу Кубков России. Это шестой Кубок для Сёмина (ни у кого больше нет) и первый трофей в карьере Фёдора Смолова.
А в квалификацию Лиги Европы отправится тульский «Арсенал».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/fclokomotiv