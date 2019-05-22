Равиль Сабитов: мало кто сомневался в том, что "Локомотив" вновь станет обладателем Кубка

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью дляпрокомментировал матч своей экс-команды против "Урала" (1:0) в финале Кубка России.Мало кто сомневался в том, что "Локомотив" вновь станет обладателем Кубка, ведь у москвичей и состав сильнее, и возможностей для ротации больше. "Железнодорожники" в целом были лучше готовы к игре, выглядели физически сильнее своего оппонента, и судьбу встречи команда могла решить ещё в первом тайме, но в нескольких моментах подвела реализация. В целом же, "Локомотив" играл в оптимальном составе, отдельно отмечу неплохо проявившего себя Идову, а также гармонично смотревшегося рядом с Миранчуками Жемалетдинова. Даже Смолов, отходивший очень глубоко для приёма мяча, помогал команде создать много голевых моментов. Ну и стандарты, что является серьёзной силой этого коллектива, в итоге сыграли решающую роль."Урал" имел какие-то моменты, пытался оказывать давление во втором тайме, но я не могу сказать, чтобы были какие-то 100-процентные моменты. Очевидно, что екатеринбуржцам сильно не хватало Эрика Бикфалви, это определяющий футболист команды, ещё не было и Николая Димитрова, в связи с чем правый фланг выглядел не так активно. В первом тайме было видно, что "Урал" в психологическом плане "перегорел", она выглядела не свежей в сравнении с соперником. Давление сковало ноги футболистов "Урала", они не были раскованными, и всё это проявилось на поле.Если "Локомотив" сможет подойти к этому матчу в такой же форме, что и сегодня - проблем у команды не будет. Кроме того, "Уфа" располагается на 14-м месте в таблице, следовательно, сыграют они с "Томью", о мотивации которой ходят самые разные разговоры среди специалистов и в СМИ. Поэтому я практически убеждён, что "красно-зелёные" не упустят своего второго места и прямой путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. А полученные эмоции и воодушевление после сегодняшней победы только помогут команде сыграть наилучшим образом в заключительном туре перед своими болельщиками. Выигранный Кубок и второе место чемпионата - довольно неплохой результат по итогам сезона для "Локомотива".