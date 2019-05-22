Эль-Кабир: "Локомотив" - один из сильнейших клубов в России

Полузащитник "Урала" Эль-Кабир прокомментировал поражение от "Локомотива" в финале Кубка России, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Почему проиграли? Просто соперник был лучше. У нас была хорошая возможность забить в первом тайме, в частности я бил по воротам, но гола не случилось. С другой стороны у "Локомотива" тоже было две возможности забить с углового. Они одной воспользовались. Конечно, мы расстроены. "Локомотив" - один из сильнейших клубов в России. Он создает сам много возможностей, чтобы забить, и сопернику не дает много шансов", - сказал Эль-Кабир.
Теги: Эль-Кабир Урал Локомотив
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