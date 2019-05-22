Борис Ротенберг: я очень хочу остаться в "Локомотиве" (видео)

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг, который из-за травмы выбыл на долгий срок, поделился эмоциями от завоевания московской командой Кубка России.- Всегда приятно выиграть очередной Кубок. Очень благодарен болельщикам, которые приехали. Поддержка такая, как будто играли дома. Я так понимаю, это 10-й Кубок в истории. Все ребята об этом знали и мы очень старались: ребята, которые были на поле и на скамейке. У нас много травмированных, как вы знаете, но все болели. Я горжусь клубом. Сегодня очень приятно было победить, но через три дня у нас важная игра с "Уфой". Мы должны подарить болельщикам групповой этап Лиги чемпионов на сдедующий сезон. Надеюсь, такая же поддержка будет на родном стадионе. Жду всех болельщиков. Когда все ребята на месте, мы это чувствуем.- Легенда! Все успехи "Локомотива" связаны с этим человеком. Мне очень повезло с ним работать. Я благодарен, что Семин взял меня в команду. У него можно много учиться. Сейчас главные мысли об игре с "Уфой".- Это вопрос к генеральному директору. Мы сейчас ведем переговоры. Я очень хочу остаться в "Локомотиве". Я хочу вернуться как футболист. Я уже говорил об этом. Чувствую, что это родной клуб. Сейчас тяжелый момент в моей карьере, но я чувствую силы вернуться. Как вы знаете, реабилитация идет тяжело у меня по разным причинам. Надеюсь, я смогу еще раз выйти на поле именно в майке "Локомотива". Как получится - только бог знает. Как я говорил, это не от меня зависит, передает слова Ротенберга корреспондентРоман Гуськов.