Сборная России объявила состав: Черчесов вызвал Бакаева, Мирзова и Комличенко

Сборная России объявила состав на отборочные матчи чемпионата Европы.

вратари: Маринату Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо");

защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Федор Кудряшов ("Истанбул"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов");

полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит");

нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).
Теги: Сборная России Черчесов Бакаев Мирзов Комличенко
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