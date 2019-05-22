Агент Ткачева: аренду не рассматриваем. Вступим в переговоры с ЦСКА о сумме выкупа
Владимир Дейнека, агент полузащитника ЦСКА Сергея Ткачева, выступающего на правах аренды в "Арсенале", рассказал о будущем футболиста.
"У Ткачева остается еще год контракта с ЦСКА, но варианты с арендой мы больше не рассматриваем. Только продажу. У Сергея два сезона подряд очень качественная статистика, и у нас есть варианты трансфера для Ткачева как в России, так и за рубежом. В ближайшее время появится конкретика, и мы вступим в переговоры с ЦСКА о сумме выкупа", - цитирует Дейнека Sport24.ru.
"У Ткачева остается еще год контракта с ЦСКА, но варианты с арендой мы больше не рассматриваем. Только продажу. У Сергея два сезона подряд очень качественная статистика, и у нас есть варианты трансфера для Ткачева как в России, так и за рубежом. В ближайшее время появится конкретика, и мы вступим в переговоры с ЦСКА о сумме выкупа", - цитирует Дейнека Sport24.ru.