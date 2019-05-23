Дети Алекперова, Федуна и Галицкого попали в рейтинг самых богатых наследников России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, поделив состояние каждого участника списка на всех признанных им детей.Лидер списка - Юсуф Алекперов 1990 года рождения ($ 21,8 млрд). Юсуф - сын Вагита Алекперова, президента "Лукойла" и совладельца "Спартака".Дети совладельца "Лукойла" и "Спартака" Леонида Федуна находятся на 9-м месте в рейтинге самых богатых наследников России. На долю Антона Федуна (1985 год рождения) и Екатерины Федун (1988) приходится по $ 4,6 млрд.Полина Галицкая 1995 года рождения - дочь президента "Краснодара" Сергея Галицкого - занимает 14-е место ($ 3,4 млрд).Такая же сумма ($ 3,4 млрд) приходится на долю каждого из детей владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева - Екатерины Рыболовлевой (1989) и Анны Рыболовлевой (2001).