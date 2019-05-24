Фанаты "Зенита" призвали руководство сохранить Анюкова в команде

Объединение болельщиков питерского клуба "Ландскрона" опубликовало обращение к Алексею Миллеру:– Красивый чемпионский сезон еще не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата.В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков "Зенита" вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова – легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и кубков вместе с "Зенитом" сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в "Зените". Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед, - говорится в обращении.Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года. За 14 лет в составе питерской команды 36-летний защитник завоевал 13 трофеев. В том числе - Кубок и Суперкубок УЕФА.