Федун: лимит? "8+17" в заявке. Альтернативы нет

Президент "Спартака" Леонид Федун поделился своим мнением с изданием "Спорт-Экспресс", какой формат лимита должен быть принят в нашей лиге, а также рассказал, почему увеличение числа команда в премьер-лиге не пойдет на пользу:– Расширение? А у нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в премьер-лиге?На мой взгляд, нет. Были бы они, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет. Сегодня имеем 15-16, а нужно даже не 18, а 20-22 – с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ – которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру.Проблема с календарём? Это не проблема. Она в том, чтобы существовали клубы, готовые бороться за выход в премьер-лигу и за то, чтобы там сохранить место. Таковых не видно.– "8+17" в заявке – этой схеме альтернативы нет.Оставить нынешний формат нельзя потому, что при "8+17" весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе. А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным.Шансы на его принятие очень высокие, - заявил Федун.