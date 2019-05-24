Федун: лимит? "8+17" в заявке. Альтернативы нет

Президент "Спартака" Леонид Федун поделился своим мнением с изданием "Спорт-Экспресс", какой формат лимита должен быть принят в нашей лиге, а также рассказал, почему увеличение числа команда в премьер-лиге не пойдет на пользу:


– Расширение? А у нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в премьер-лиге?

На мой взгляд, нет. Были бы они, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет. Сегодня имеем 15-16, а нужно даже не 18, а 20-22 – с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ – которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру.

Проблема с календарём? Это не проблема. Она в том, чтобы существовали клубы, готовые бороться за выход в премьер-лигу и за то, чтобы там сохранить место. Таковых не видно.

– Ваше мнение по варианту лимита?

– "8+17" в заявке – этой схеме альтернативы нет.

Оставить нынешний формат нельзя потому, что при "8+17" весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе. А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным.

Шансы на его принятие очень высокие, - заявил Федун.

Источник

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Теги: Спартак Федун РФС
Сегодня, 19:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(4)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама