Дзюба о спорах: Лунев отмороженный, мазохист
Нападающий "Зенита" рассказал о том, как он обыгрывает вратаря Андрея Лунёва во всех соревнованиях:
- У меня столько споров уже было… Скажу вам, что вот Лунев еще больше азартный человек. Да он вообще отмороженный. Он мазохист какой-то. Он проигрывает на протяжении всего времени, что находится в "Зените".
Он проиграл мне все, что только можно: начиная от скидывания "цу-е-фа" и заканчивая NHL, FIFA и пенальти. Он за это все мне до сих пор еще должен.
Уважаемый радиослушатель, если в твоей жизни никогда не было побед, то брось вызов Луневу и первая победа придет к тебе сама, - сказал Дзюба в эфире на радио "Зенит".
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Фото: twitter.com/championat
- У меня столько споров уже было… Скажу вам, что вот Лунев еще больше азартный человек. Да он вообще отмороженный. Он мазохист какой-то. Он проигрывает на протяжении всего времени, что находится в "Зените".
Он проиграл мне все, что только можно: начиная от скидывания "цу-е-фа" и заканчивая NHL, FIFA и пенальти. Он за это все мне до сих пор еще должен.
Уважаемый радиослушатель, если в твоей жизни никогда не было побед, то брось вызов Луневу и первая победа придет к тебе сама, - сказал Дзюба в эфире на радио "Зенит".
Источник
Фото: twitter.com/championat