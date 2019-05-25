Василий Кикнадзе: лучше всего было бы отменить лимит на легионеров

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

"Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть. Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле. Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит", - цитирует Кикнадзе ТАСС.
Теги: Кикнадзе Локомотив
Сегодня, 22:35
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