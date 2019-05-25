Кирилл Комбаров продлил контракт с "Арсеналом"
Защитник Кирилл Комбаров продлил соглашение с тульским "Арсеналом", сообщает Sport24.
32-летний футболист выступает за "Арсенал" с января 2017 года. До этого он играл за московское "Динамо", "Спартак", "Спартак-2", "Торпедо" и "Томь". Комбаров является вице-чемпионом России сезона-2011/12 в составе "Спартака" и бронзовым призером чемпионата России 2008 года в составе "Динамо".
В текущем сезоне Комбаров провел за тульский клуб 25 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи. Его прежний контракт был рассчитан до лета 2019 года.
32-летний футболист выступает за "Арсенал" с января 2017 года. До этого он играл за московское "Динамо", "Спартак", "Спартак-2", "Торпедо" и "Томь". Комбаров является вице-чемпионом России сезона-2011/12 в составе "Спартака" и бронзовым призером чемпионата России 2008 года в составе "Динамо".
В текущем сезоне Комбаров провел за тульский клуб 25 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи. Его прежний контракт был рассчитан до лета 2019 года.