"Локомотив" извинился перед "Уфой" за проблемы с транспортом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.Ранее сообщалось, что водитель автобуса, предоставленного "Локомотивом", задержался на 45 минут, из-за чего большей части игроков башкирской команды пришлось добираться до гостиницы на такси.– Были кое-какие проблемы, – сказал Газизов. – Не хотел бы комментировать.– Да, все решили. Доехали. Василий Кикнадзе (гендиректор "Локомотива") принес извинения. Все нормально.– Да ну. Никаких претензий нет.