"Локомотив" извинился перед "Уфой" за проблемы с транспортом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса, предоставленного "Локомотивом", задержался на 45 минут, из-за чего большей части игроков башкирской команды пришлось добираться до гостиницы на такси.
– Были кое-какие проблемы, – сказал Газизов. – Не хотел бы комментировать.
– Сейчас все благополучно решено?
– Да, все решили. Доехали. Василий Кикнадзе (гендиректор "Локомотива") принес извинения. Все нормально.
– Претензии есть у вас?
– Да ну. Никаких претензий нет.
"Спорт-Экспресс"
Ранее сообщалось, что водитель автобуса, предоставленного "Локомотивом", задержался на 45 минут, из-за чего большей части игроков башкирской команды пришлось добираться до гостиницы на такси.
– Были кое-какие проблемы, – сказал Газизов. – Не хотел бы комментировать.
– Сейчас все благополучно решено?
– Да, все решили. Доехали. Василий Кикнадзе (гендиректор "Локомотива") принес извинения. Все нормально.
– Претензии есть у вас?
– Да ну. Никаких претензий нет.
"Спорт-Экспресс"