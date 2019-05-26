Магомед Адиев: я большего ждал от правительства Дагестана. Они даже ни разу не пришли на стадион
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что покинет свой пост.
"Я 250 раз давал себе слово не влезать в политические моменты, но сегодня заключительная моя пресс-конференция в лице главного тренера "Анжи". Всем понятно, что я покину это кресло. Поэтому скажу. Я большего ждал от правительства Дагестана. Все видели и понимали, что президент клуба не справляется, что есть у него определенные трудности, но правительство Дагестана никак себя не проявило. Конечно, это их не красит. Это первые лица республики и тот клуб, на который они раньше ходили – в этом году они ни разу не пришли на стадион. Хотя проживают они здесь в пяти минутах. Можно было прийти и показать, что футбольный клуб нужен. На Кавказе не так много значимых моментов, которые олицетворяют республику Дагестан. Они есть: танцевальный ансамбль "Лезгинка" и "Анжи" особняком ассоциируются с Дагестаном и Махачкалой.
Но люди, благодаря каким-то своим амбициям, благодаря тому, что они о чем-то там подумали, проявили безразличие. Еще больше меня пугает тот факт, что когда Глава Дагестана выступал с обращением и всего лишь сказал: "Мы отремонтируем стадион "Динамо". И все мы аплодируем. А чего мы аплодируем? Мне лично в тот момент стыдно было, когда я смотрел эту запись. А люди там находились и чему-то аплодировали. Мы строим хоккейные арены. В Дагестане же через одного все хоккеисты. Но мы собираемся построить ледовый дворец. Я преклоняю свое колено перед Зариповым, который сюда приехал. Он великий спортсмен. Но какой хоккей в Дагестане?
Мы хороним, что было в республике и не понятно, что хотим сделать. Завтра нам в республике скажут: "надо выращивать бамбук". В Южной Америке же его выращивают. И что, мы его должны выращивать? Я не против того, что у нас XXI век и надо развиваться. Да, надо развиваться, но мы свою идентичность должны сохранять. Мы – кавказцы, мы в республике Дагестан живем. То, что у нас есть – борьба, футбол, мы это должны сохранять. Да, новое должны привлекать, но не должны забывать старое. Мы вытираем ноги о то, что у нас есть и чего-то хотим. Нет, ребята, так дело не пойдет", - сказал Адиев.
ФК "Анжи"
"Я 250 раз давал себе слово не влезать в политические моменты, но сегодня заключительная моя пресс-конференция в лице главного тренера "Анжи". Всем понятно, что я покину это кресло. Поэтому скажу. Я большего ждал от правительства Дагестана. Все видели и понимали, что президент клуба не справляется, что есть у него определенные трудности, но правительство Дагестана никак себя не проявило. Конечно, это их не красит. Это первые лица республики и тот клуб, на который они раньше ходили – в этом году они ни разу не пришли на стадион. Хотя проживают они здесь в пяти минутах. Можно было прийти и показать, что футбольный клуб нужен. На Кавказе не так много значимых моментов, которые олицетворяют республику Дагестан. Они есть: танцевальный ансамбль "Лезгинка" и "Анжи" особняком ассоциируются с Дагестаном и Махачкалой.
Но люди, благодаря каким-то своим амбициям, благодаря тому, что они о чем-то там подумали, проявили безразличие. Еще больше меня пугает тот факт, что когда Глава Дагестана выступал с обращением и всего лишь сказал: "Мы отремонтируем стадион "Динамо". И все мы аплодируем. А чего мы аплодируем? Мне лично в тот момент стыдно было, когда я смотрел эту запись. А люди там находились и чему-то аплодировали. Мы строим хоккейные арены. В Дагестане же через одного все хоккеисты. Но мы собираемся построить ледовый дворец. Я преклоняю свое колено перед Зариповым, который сюда приехал. Он великий спортсмен. Но какой хоккей в Дагестане?
Мы хороним, что было в республике и не понятно, что хотим сделать. Завтра нам в республике скажут: "надо выращивать бамбук". В Южной Америке же его выращивают. И что, мы его должны выращивать? Я не против того, что у нас XXI век и надо развиваться. Да, надо развиваться, но мы свою идентичность должны сохранять. Мы – кавказцы, мы в республике Дагестан живем. То, что у нас есть – борьба, футбол, мы это должны сохранять. Да, новое должны привлекать, но не должны забывать старое. Мы вытираем ноги о то, что у нас есть и чего-то хотим. Нет, ребята, так дело не пойдет", - сказал Адиев.
ФК "Анжи"