Магомед Адиев: я большего ждал от правительства Дагестана. Они даже ни разу не пришли на стадион

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что покинет свой пост."Я 250 раз давал себе слово не влезать в политические моменты, но сегодня заключительная моя пресс-конференция в лице главного тренера "Анжи". Всем понятно, что я покину это кресло. Поэтому скажу. Я большего ждал от правительства Дагестана. Все видели и понимали, что президент клуба не справляется, что есть у него определенные трудности, но правительство Дагестана никак себя не проявило. Конечно, это их не красит. Это первые лица республики и тот клуб, на который они раньше ходили – в этом году они ни разу не пришли на стадион. Хотя проживают они здесь в пяти минутах. Можно было прийти и показать, что футбольный клуб нужен. На Кавказе не так много значимых моментов, которые олицетворяют республику Дагестан. Они есть: танцевальный ансамбль "Лезгинка" и "Анжи" особняком ассоциируются с Дагестаном и Махачкалой.Но люди, благодаря каким-то своим амбициям, благодаря тому, что они о чем-то там подумали, проявили безразличие. Еще больше меня пугает тот факт, что когда Глава Дагестана выступал с обращением и всего лишь сказал: "Мы отремонтируем стадион "Динамо". И все мы аплодируем. А чего мы аплодируем? Мне лично в тот момент стыдно было, когда я смотрел эту запись. А люди там находились и чему-то аплодировали. Мы строим хоккейные арены. В Дагестане же через одного все хоккеисты. Но мы собираемся построить ледовый дворец. Я преклоняю свое колено перед Зариповым, который сюда приехал. Он великий спортсмен. Но какой хоккей в Дагестане?Мы хороним, что было в республике и не понятно, что хотим сделать. Завтра нам в республике скажут: "надо выращивать бамбук". В Южной Америке же его выращивают. И что, мы его должны выращивать? Я не против того, что у нас XXI век и надо развиваться. Да, надо развиваться, но мы свою идентичность должны сохранять. Мы – кавказцы, мы в республике Дагестан живем. То, что у нас есть – борьба, футбол, мы это должны сохранять. Да, новое должны привлекать, но не должны забывать старое. Мы вытираем ноги о то, что у нас есть и чего-то хотим. Нет, ребята, так дело не пойдет", - сказал Адиев.