Состояние свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева стабильно тяжелое

Состояние Екатерины Бобковой, проходящей свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, стабильно тяжелое после падения с балкона в Чехии более двух недель назад. Об этом сообщил управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов.

В минувшую пятницу знакомый девушки рассказал, что Бобкову доставили на лечение в одну из московских больниц, она лежит в реанимации.

"После возвращения ей в аэропорту сразу стало резко плохо, она в срочном порядке на карете скорой помощи была госпитализирована. В настоящий момент ее состояние стабильно тяжелое", - цитирует адвоката "РИА Новости".
Теги: Кокорин Мамаев
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