Кверквелия и Тарасов избежали серьёзных травм

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, который получил травму в начале домашнего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой", избежал серьёзной травмы. Как стало известно, грузинский футболист отправится в расположение своей национальной команды.

Сборная Грузии сыграет два отборочных матча чемпионата Европы 2020 года с командами Гибралтара (7 июня) и Дании (10 июня).

Также известно, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который также получил повреждение в игре с "Уфой", сможет вернуться в строй к первому летнему сбору своей команды.

"Чемпионат"
Теги: Кверквелия Тарасов Локомотив
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