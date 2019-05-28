Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА

24-летний российский нападающий Денис Давыдов подписал трехлетний контракт с софийским ЦСКА.

Ранее Давыдов выступал за "Спартак" и "Спартак-2", чешский клуб "Млада Болеслав", юрмальский "Спартак". Вторую часть сезона-2018/19 провел в "Нижнем Новгороде" (7 матчей, 1 гол).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Давыдов ЦСКА София
Сегодня, 14:25
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