Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА
24-летний российский нападающий Денис Давыдов подписал трехлетний контракт с софийским ЦСКА.
Ранее Давыдов выступал за "Спартак" и "Спартак-2", чешский клуб "Млада Болеслав", юрмальский "Спартак". Вторую часть сезона-2018/19 провел в "Нижнем Новгороде" (7 матчей, 1 гол).
"Спорт-Экспресс"
Ранее Давыдов выступал за "Спартак" и "Спартак-2", чешский клуб "Млада Болеслав", юрмальский "Спартак". Вторую часть сезона-2018/19 провел в "Нижнем Новгороде" (7 матчей, 1 гол).
"Спорт-Экспресс"