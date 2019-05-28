Агент Мелкадзе: новый контракт? Пока без комментариев

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника "Спартака" Георгия Мелкадзе не подтвердил, но и не опроверг информацию о продлении его контракта с красно-белыми.– Пока – без комментариев.Контракт Мелкадзе со "Спартаком" истекал в июне.