Агент Мелкадзе: новый контракт? Пока без комментариев

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника "Спартака" Георгия Мелкадзе не подтвердил, но и не опроверг информацию о продлении его контракта с красно-белыми.

– Правда, что Мелкадзе продлил контакт со "Спартаком"?

– Пока – без комментариев.

Контракт Мелкадзе со "Спартаком" истекал в июне.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мелкадзе Спартак
28 мая 2019 23:10
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