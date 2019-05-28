"Спартак" заключил новый контракт с Мелкадзе
Нападающий Георгий Мелкадзе продлил контракт с московским "Спартаком". Условия заключения соглашения пока неизвестны, сообщает "Чемпионат.сом".
Ранее сообщалось, что московский клуб не может согласовать условия нового соглашения с форвардом. Мелкадзе выступает в составе "Спартака" с 2014 года. В завершившемся сезоне 22-летний российский нападающий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.
Ранее сообщалось, что московский клуб не может согласовать условия нового соглашения с форвардом. Мелкадзе выступает в составе "Спартака" с 2014 года. В завершившемся сезоне 22-летний российский нападающий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.