"Анжи" отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что "Анжи", вылетевший из РПЛ, отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии.

"Анжи" отозвал жалобу в апелляционный комитет на отказ в лицензии, позволяющей выступать в РПЛ и ФНЛ. У клуба остается возможность пройти внештатную процедуру лицензирования в ПФЛ в первой половине июня", - цитирует Летина Sport24.
Теги: Анжи
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