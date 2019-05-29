"Анжи" отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что "Анжи", вылетевший из РПЛ, отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии.
"Анжи" отозвал жалобу в апелляционный комитет на отказ в лицензии, позволяющей выступать в РПЛ и ФНЛ. У клуба остается возможность пройти внештатную процедуру лицензирования в ПФЛ в первой половине июня", - цитирует Летина Sport24.
"Анжи" отозвал жалобу в апелляционный комитет на отказ в лицензии, позволяющей выступать в РПЛ и ФНЛ. У клуба остается возможность пройти внештатную процедуру лицензирования в ПФЛ в первой половине июня", - цитирует Летина Sport24.