Семин объяснил решение "Локомотива" отказаться от участия в летнем турнире "Матч ТВ"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, почему команда не примет участия в летнем турнире "Матч ТВ".
"Отказались от участия в летнем турнире "Матч ТВ", так как мы очень поздно выходим из отпуска. У нас большая группа игроков, практически девять человек, задействована в матчах сборных. Поэтому мы не увидели смысла в такой подготовке.
Мы работаем над усилением состава: руководители, тренерский штаб. У меня в конце каждого сезона всегда стабильные позиции для усиления: во все линии, кроме, разве что, вратарской", - цитирует Семина Sport24.
"Отказались от участия в летнем турнире "Матч ТВ", так как мы очень поздно выходим из отпуска. У нас большая группа игроков, практически девять человек, задействована в матчах сборных. Поэтому мы не увидели смысла в такой подготовке.
Мы работаем над усилением состава: руководители, тренерский штаб. У меня в конце каждого сезона всегда стабильные позиции для усиления: во все линии, кроме, разве что, вратарской", - цитирует Семина Sport24.