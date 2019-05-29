Семин объяснил решение "Локомотива" отказаться от участия в летнем турнире "Матч ТВ"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, почему команда не примет участия в летнем турнире "Матч ТВ".

"Отказались от участия в летнем турнире "Матч ТВ", так как мы очень поздно выходим из отпуска. У нас большая группа игроков, практически девять человек, задействована в матчах сборных. Поэтому мы не увидели смысла в такой подготовке.

Мы работаем над усилением состава: руководители, тренерский штаб. У меня в конце каждого сезона всегда стабильные позиции для усиления: во все линии, кроме, разве что, вратарской", - цитирует Семина Sport24.
Теги: Семин Локомотив
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