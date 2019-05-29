Михаил Боярский: Денисов – лучший опорник России в XXI веке
Известный российский актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал решение бывшего полузащитника "Локомотива" и петербургского клуба Игоря Денисова завершить карьеру.
"Я не могу сказать, что сильно расстроен из-за завершения карьеры Денисовым. Всему есть разумный финал. Значит, он посчитал нужным, чтобы в достаточно молодом возрасте уйти. Зато у него была прекрасная спортивная жизнь.
Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке. Он был очень интересным футболистом. Хороший игрок", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
"Я не могу сказать, что сильно расстроен из-за завершения карьеры Денисовым. Всему есть разумный финал. Значит, он посчитал нужным, чтобы в достаточно молодом возрасте уйти. Зато у него была прекрасная спортивная жизнь.
Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке. Он был очень интересным футболистом. Хороший игрок", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".