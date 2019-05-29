Владислав Кулик: не думаю, что в "Анжи" вернут деньги

Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик заявил, что покидает команду, а долг по зарплате перед ним составляет 9-10 месяцев, и есть большие сомнения, что ему удастся получить деньги.

"Покину "Анжи", мой контракт завершается 3 июня. Долги по зарплате передо мной составляют месяцев 9-10, а премиальные заплатили всего за 2-3 матча. Да, какие-то деньги давали, но это лишь малая часть. Есть большие сомнения, что удастся получить долг полностью. Сумма не огромная, у нас зарплаты были не самые большие даже по меркам ФНЛ. Сезон только закончился, начну искать новую команду", - цитирует Кулика РИА Новости.
Теги: Кулик Анжи
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