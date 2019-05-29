Шамиль Газизов: мы намерены сохранить место в РПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мыслями в преддверии предстоящих стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.

"Стыковые матчи - это апогей всего, что происходило с клубом в этом сезоне. У нас был очень сложный чемпионат и теперь не менее трудная концовка сезона. Но мы подходим к матчам с "Томью" с боевым настроем и намерены сохранить место в РПЛ. Хотя понимаем, что игры будут очень непростыми", - цитирует Газизова "Известия".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 08:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама