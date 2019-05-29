Шамиль Газизов: мы намерены сохранить место в РПЛ
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мыслями в преддверии предстоящих стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.
"Стыковые матчи - это апогей всего, что происходило с клубом в этом сезоне. У нас был очень сложный чемпионат и теперь не менее трудная концовка сезона. Но мы подходим к матчам с "Томью" с боевым настроем и намерены сохранить место в РПЛ. Хотя понимаем, что игры будут очень непростыми", - цитирует Газизова "Известия".
"Стыковые матчи - это апогей всего, что происходило с клубом в этом сезоне. У нас был очень сложный чемпионат и теперь не менее трудная концовка сезона. Но мы подходим к матчам с "Томью" с боевым настроем и намерены сохранить место в РПЛ. Хотя понимаем, что игры будут очень непростыми", - цитирует Газизова "Известия".