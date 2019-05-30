Директор по развитию "Крыльев Советов": стыки – это очень неприятная ситуация
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов высказался о предстоящих стыковых матчах с "Нижним Новгородом".
"Божович очень внимательно разбирает игру "Нижнего Новгорода", чтобы подготовить команду к грядущей встрече. Первая игра будет на выезде, и это создает определенные сложности. Но мы будем биться и постараемся сохранить место в РПЛ.
Стыки – это очень неприятная ситуация. Переходные матчи похожи на Кубок, в них возможно все. Например, в прошлом сезоне "Тосно" выиграл трофей, а от них этого никто не ждал. Я уже проходил стыки, когда работал в "Ростове", так что на собственном опыте знаю, как это тяжело.
Безусловно, будущее многих людей в клубе зависит от результата переходных матчей. Одно дело, когда команда выступает в премьер-лиге, и совершенно другое — играть в ФНЛ. Так что будем все решать уже после матчей с "Нижним Новгородом", - цитируют Шикунова "Известия".
"Божович очень внимательно разбирает игру "Нижнего Новгорода", чтобы подготовить команду к грядущей встрече. Первая игра будет на выезде, и это создает определенные сложности. Но мы будем биться и постараемся сохранить место в РПЛ.
Стыки – это очень неприятная ситуация. Переходные матчи похожи на Кубок, в них возможно все. Например, в прошлом сезоне "Тосно" выиграл трофей, а от них этого никто не ждал. Я уже проходил стыки, когда работал в "Ростове", так что на собственном опыте знаю, как это тяжело.
Безусловно, будущее многих людей в клубе зависит от результата переходных матчей. Одно дело, когда команда выступает в премьер-лиге, и совершенно другое — играть в ФНЛ. Так что будем все решать уже после матчей с "Нижним Новгородом", - цитируют Шикунова "Известия".