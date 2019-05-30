Виктор Гончаренко: турнир в Австрии будет для ЦСКА одним из важных этапов подготовки к сезону

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, чего ожидает от предсезонного турнира телеканала "Матч Премьер", который пройдет в Австрии этим летом. Помимо ЦСКА, в нем примут участие "Краснодар", "Спартак" и "Ростов".

"Кубок Париматч Премьер станет одним из важных этапов подготовки нашей команды к новому сезону. Участие в нем привлекательно для нас в первую очередь тем, что появляется возможность проверить свои силы на фоне других сильных команд, которые к тому же представляют российскую Премьер-лигу.

Футболисты получат необходимую игровую практику, кроме того, на данном этапе, вполне возможно, мы попробуем различные сочетания игроков и тактические модели, что даст нам необходимую пищу для размышлений", - цитируют Гончаренко в пресс-релизе организаторов турнира.

Sport24.ru
Теги: Гончаренко ЦСКА
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