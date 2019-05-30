Бывший игрок ЦСКА и "Милана" Хонда может вернуться в Серию А

Бывший полузащитник ЦСКА и "Милана" Кейсуке Хонда входит в сферу интересов "Брешия".

Новичок Серии А намерен подписать 32-летнего японца свободным агентом после того, как летом истечет его контракт с австралийским клубом "Мельбурн", сообщает Brescia Oggi.

Sport24.ru
Теги: Хонда ЦСКА
Сегодня, 02:09
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