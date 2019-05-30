Василий Уткин: если Конов имел в виду, что с "Матч ТВ" на Окко никто не перейдет, то это неправда

Журналист Василий Уткин прокомментировал заявление Василия Конова о том, что сотрудникам "Матч ТВ" запретили работать на видеосервисе "Рамблера" – Okko, который в следующем сезоне будет транслировать АПЛ."Василий Конов удивительно ясно излагает свои мысли. По ссылке ниже вы прочтете одну такую; если выделить суть, то останется следующее."Матч ТВ" запретил своим сотрудникам сотрудничать с Окко. И поэтому на Окко смогут работать только те, кому совмещать не запрещают. Никакой другой информации в заметке нет. Изумительная доходчивость изложения!Если Василий имел в виду, что с "Матч ТВ" на Окко никто не перейдет, то это: а) не удалось; и б) это неправда, причем известна другая инфа не инсайдерски, а из открытых источников", – написал Уткин в своем телеграм-канале.