Игорь Дивеев: поехал бы в "Арсенал", если бы предложили играть за дубль, а тренироваться с основой

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как узнал о сообщениях в СМИ об интересе к нему лондонского "Арсенала".

"Это очень смешно. Ехали на игру с "Динамо" в 4-м туре. В автобусе по дороге в Химки Сыс [Дмитрий Сысуев] кричит: "Дивей, ты куда собрался?!" Я ничего не понял, но ребята потом показали новость.

Честно, вообще не обратил внимания. Может, это слухи? Я даже сейчас не знаю, правда это или нет. Мне неинтересно. Есть агент, есть руководители клуба, которые занимаются такими вопросами. У своего агента я спросил, правда ли это. Он говорит: "Зачем тебе знать? Бате твоему позвоню, все скажу. А ты лучше в футбол играй".

Батя сказал, чтоб я никого не слушал. А мама была рада. Но женщины — они такие, да. "В Лондон, — говорит, — собрался?" А мне бы в "Уфе" заиграть!

Что бы я сделал, если бы предложение из Лондона действительно пришло? Смотря какое. Если бы предложили играть за дубль и тренироваться с основой "Арсенала" — поехал бы. Хоть какого-то опыта набираешься. Тренироваться в дубле смысла нет", - цитирует Дивеева Sport24.
Теги: Дивеев Уфа Арсенал ЦСКА
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