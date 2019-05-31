Товарищеский матч между "Зенитом" и "Барселоной" может состояться в России 1 августа

1-го августа в России может пройти товарищеский матч между "Зенитом" и "Барселоной".

Как сообщает Mundo Deportivo, переговоры уже ведутся и находятся в активной стадии. Отмечается, что каталонскому клубу нравится такой вариант.

Ранее, напомним, гендиректор "Зенита" Александр Медведев встретился с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу.
Теги: Зенит Барселона
Сегодня, 12:13
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