Товарищеский матч между "Зенитом" и "Барселоной" может состояться в России 1 августа

1-го августа в России может пройти товарищеский матч между "Зенитом" и "Барселоной".Как сообщает Mundo Deportivo, переговоры уже ведутся и находятся в активной стадии. Отмечается, что каталонскому клубу нравится такой вариант.Ранее, напомним, гендиректор "Зенита" Александр Медведев встретился с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу.