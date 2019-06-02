Вратарь ЦСКА унесла с поля травмированную партнершу: пусть говорят, что женской дружбы не бывает
Этот эпизод случился в субботу, 1 июня, в матче чемпионата России среди женских команд "Торпедо" - ЦСКА.
"Вот это поддержка! Защитник Ксения Коваленко получила болезненный ушиб, и вратарь Эльвира Тодуа помогла ей покинуть поле", - отметили в твиттере сборной России, где было выложено видео случившегося.
Пользователи твиттера оценили поступок Тодуа. "Это очень круто"; "Умничка"; "Эльвира топ! Она всегда подкупала своим внутренним стержнем, сильным характером! Женщина, которой невозможно не восхищаться!", - такие комментарии оставляют под видео в соцсети.
"Пусть говорят, что женской дружбы не бывает", - процитировал известную песню один из подписчиков твиттера сборной России.
Sport24.ru
"Вот это поддержка! Защитник Ксения Коваленко получила болезненный ушиб, и вратарь Эльвира Тодуа помогла ей покинуть поле", - отметили в твиттере сборной России, где было выложено видео случившегося.
Вот это поддержка! ?— Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2019
Защитник @WomenRussia Ксения Коваленко получила болезненный ушиб, и вратарь Эльвира Тодуа помогла ей покинуть поле ?? pic.twitter.com/JxDWw8Buq5
Пользователи твиттера оценили поступок Тодуа. "Это очень круто"; "Умничка"; "Эльвира топ! Она всегда подкупала своим внутренним стержнем, сильным характером! Женщина, которой невозможно не восхищаться!", - такие комментарии оставляют под видео в соцсети.
"Пусть говорят, что женской дружбы не бывает", - процитировал известную песню один из подписчиков твиттера сборной России.
Sport24.ru