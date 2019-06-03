Председатель совета директоров "Локомотива": относимся к уважением к тем, кто покидает наш клуб

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что уход Игоря Денисова и Тараса Михалика скажется на игре команды.

"К любым футболистам, которые покидают наш клуб, мы относимся с огромным уважением. Потому что они многое сделали для команды. Это относится и к Тарасу. Он очень положительный игрок, который провел несколько плодотворных лет в "Локомотиве". Без него мы бы точно не достигли результатов, которых мы добились в последние годы. То же самое могу сказать и об Игоре Денисове", — цитируют Мещерякова "Известия".
Теги: Мещеряков Денисов Михалик
Сегодня, 08:12
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