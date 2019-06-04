Спортивный директор "Тамбова": естественно, мы за расширение РПЛ. Хочется остаться в высшем дивизионе

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков не стал комментировать слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что расширение российской премьер-лиги до 18 клубов – "экономическая глупость".

"Что касается голосования – мы, естественно, проголосуем за увеличение лиги. Может прозвучать меркантильно, но мы – дебютанты, нам хочется остаться в высшем дивизионе. Обсуждать слова Федуна не хочется, потому что "Тамбов" только пробился в премьер-лигу, а чтобы давать оценки, нужно там хотя бы немного побыть", - цитирует Худякова "Спорт-Экспресс".
Теги: Тамбов
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