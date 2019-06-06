Виталий Мутко: для расширения РПЛ сейчас нет экономических предпосылок
Расширение РПЛ с 16 до 18 клубов в данный момент экономически нецелесообразно, заявил бывший министр спорта, экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Можно и до 20 команд расширить. Но надо идти по пути самоокупаемости. У нас в стратегии (Стратегия развития футбола-2030 - ред.) было 18 команд. Но я всегда говорил - когда созреет для этого соответствующее экономическое положение. А сейчас оно какое? Опять "Анжи" вернуть, который без экономики? Нужно находить экономические стимулы.
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Мы много говорим, а надо делать. Этим нужно заниматься. Телевизионные права - меня критиковали, но первый контракт мы тогда сделали. Пусть это были маленькие деньги, но их начали получать. А сейчас? По федеральному каналу показывают, извините меня, матч "Уфа" - "Урал". Такая концепция, чтобы люди подписывались. Но так в мире не делают. Нужно вместе продукт выращивать, чтобы потом и заработать вместе", - цитирует Мутко ТАСС.
"Можно и до 20 команд расширить. Но надо идти по пути самоокупаемости. У нас в стратегии (Стратегия развития футбола-2030 - ред.) было 18 команд. Но я всегда говорил - когда созреет для этого соответствующее экономическое положение. А сейчас оно какое? Опять "Анжи" вернуть, который без экономики? Нужно находить экономические стимулы.
.
Мы много говорим, а надо делать. Этим нужно заниматься. Телевизионные права - меня критиковали, но первый контракт мы тогда сделали. Пусть это были маленькие деньги, но их начали получать. А сейчас? По федеральному каналу показывают, извините меня, матч "Уфа" - "Урал". Такая концепция, чтобы люди подписывались. Но так в мире не делают. Нужно вместе продукт выращивать, чтобы потом и заработать вместе", - цитирует Мутко ТАСС.