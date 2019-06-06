Владимир Быстров: порядочнее Денисова я человека не знаю

Ассистент главного тренера юношеской сборной России (U17) Владимир Быстров признался, что полузащитник Игорь Денисов самый порядочный человек в футболе.

– За долгую жизнь в футболе кто вас поражал порядочностью?

– Порядочнее Денисова я человека не знаю. Во всех спорных ситуациях, о которых столько писалось, он говорил правду. Ничего не придумывал. Удивительный боец – выходил на игру с температурой 38. Все время бился за команду, мог повести ее за собой. На свои деньги восстановил церковь, построил воскресную школу под Питером…

– В конце мая Денисов объявил о завершении карьеры. Неожиданность?

– Нет. Я же не из газет узнал об этом. Разговаривал с Гариком, он и сказал, что принял такое решение.

– Что ответили?

– "Ну красава!"

"Спорт-Экспресс"
Теги: Быстров Денисов
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