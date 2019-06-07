"Тамбов": в Волгограде придет гораздо больше народа, кое-как сможем покрывать затраты

"Тамбов", вероятно, будет проводить домашние матчи РПЛ сезона-2019/20 на стадионе "Волгоград Арена", поскольку это футбольный город – на играх будет собираться много болельщиков. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

– Сезон начнете в Волгограде?

– Это пока еще не точно. У нас два варианта – Саранск, либо Волгоград. В понедельник-вторник соберемся, и будем решать. У нас бюджет очень скромный. Исходим чисто из финансов. Волгоград город-миллионник, футбольный. Понимаем, что себестоимость проведения матчей, что в Саранске, что в Волгограде одна и та же. Мы подсчитали, в Волгоград придет гораздо больше народу, кое-как сможем закрывать затраты. Исходим чисто из экономической составляющей.

– Когда в Тамбове будет реконструирован стадион?

– В сентябре-конце сентября.

– Как будет организована транспортировка болельщиков?

– По мере возможности будем заказывать автобусы. Сколько будет поступать заявок, столько будем организовывать выезды. Расстояние всего 500 километров до Волгограда и 400 до Саранска. Это не так много.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тамбов
Сегодня, 14:40
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