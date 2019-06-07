Магомед Адиев: абсолютно не заморочен, что не возглавил "Ахмат"

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, что не жалеет об отказе возглавить "Ахмат".

"Абсолютно не заморочен, что не возглавил "Ахмат", хотя и мог. Этот клуб мне не чужой, но пока каждый идет своей дорогой. У "Ахмат" сейчас есть тренер, с которым они добились лучшего результата в Премьер-лиге. Сейчас позиция команды — двигаться дальше с Рахимовым, и я могу только пожелать удачи. Всему свое время.

Сейчас мне комфортно, всему свое время. Движение поступательное, все аккуратно. Ищу свою команду — хотелось бы, конечно, в Премьер-лиге и главным тренером, а не помощником. Варианты есть, но теперь я хочу подойти к выбору скрупулезно. Год назад я получил возможность посмотреть, что такое Премьер-лига, я не обращал внимания на детали", - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Адиев Анжи Ахмат
Сегодня, 20:28
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