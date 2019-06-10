Артем Дзюба: пусть хоть весь мир отвернётся от меня - ничего страшного

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба рассказал о своём отношении к трудностям в жизни.

"Люди часто не замечают, когда у тебя всё хорошо и ты побеждаешь. Но когда приходится уходить и начинать свой путь заново, многие в тебя не верят, думают, что ты сломаешься. В какие-то моменты приходилось закусить удила, ведь я человек, который никогда не сдастся! Это у меня с детства, так есть, и так будет.

Сдаться проще всего. Пусть хоть весь мир отвернётся, а такое уже случалось со мной не раз. Ничего страшного. Есть близкие люди, которые всегда рядом. А это дороже, чем всё остальное. Мнение общества часто меняется: сегодня так, уже завтра по-другому. Нужно идти своей дорогой и верить в себя". - цитирует Дзюбу пресс-служба УЕФА.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 14:43
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